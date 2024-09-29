AKP'nin mangal partisi tepki çekmişti... Yurttaş akıllarına bir hafta sonra geldi: Mangal yelleyen başkan '1 ton sucuk' dağıtacak

Yayınlanma: 29.09.2024 - 21:09

Güncelleme: 29.09.2024 - 21:09

Türkiye’de milyonlar, enflasyon karşısında porsiyon küçültürken geçen günlerde AKP'lilerin mangal partisi kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, bazı milletvekilleri ve partililerin katılımıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde mangal partisi yapılmıştı.

SPOR BAKANI “DERYA BUNLAR” DİYEREK SERVİS YAPMIŞTI

Görüntülerde, Bakan Aşkın Bak mangalın başına geçip, "Ekmekleri getir derya bunlar. Balık da var hamsi de var. Çevir yanmasın" diye seslenmiş, bir AKP'li de, "Kayseri hamsisi bunlar" demişti.

Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise etkinliği savunarak, “Kayseri Sucuğu’nun keyfini hemşehrilerimize ikram ettik” demişti. Ancak bu açıklamalar tepkileri dindirmeye yetmemişti.

MANGAL YELLEYEN BAŞKAN ‘PİŞİRDİK AMA YEMEDİK’ DEMİŞTİ

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tepki çeken mangal görüntülerinin ardından açıklama yapmıştı.

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri denilince akla sucuk, pastırma ve mantı gelir. Leblebi tanıtacak halimiz yok" demişti.

Büyükkılıç ziyafeti, pişen sucuklardan hiç yemediklerini belirterek savunmuştu.

GÜNLER SONRA ‘İKRAM’ AÇIKLAMASI

Son olarak Kayseri'de belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile Anadolu Harikalar Diyarı yanında yer alan Doğal Üretim Bahçesi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, 4-10 Ekim'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ikincisi düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde, ziyaretçilere bazı ürünlerin ikram edileceğini belirtti.

1 TON SUCUK DÖNER

Büyükkılıç, "Gastronomi günleri yaklaşıyor, şefler geliyor. Kayseri'mizin olmazsa olmazı sucuk, pastırma, mantı. Sucukla ilgili her etkinliğimizde vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda gastronomi günlerinde 1 ton sucuk dönerle bir ilke imza atıyoruz. 'Sucuğun da döneri olur' diyoruz. Kayseri’yi tanımayan, bilmeyen, anlamayan ve yanlış mecralara sürüklemeye çalışanlar da buyursunlar gelsinler, sucuk döner ikram edelim" ifadelerini kullandı.