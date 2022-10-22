AKP'nin RTÜK oyunu: 'Kanun maddesi yoruma kapalı'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

RTÜK’teki boş üyelik koltuğu aylardır AKP ile İYİ Parti arasında gidip geliyor. Yaklaşık 3.5 ay önce AKP’li üyenin istifasıyla söz konusu koltuk İYİ Parti’ye geçti.

RTÜK, aylarca beklettiği üye seçimi yazısını İzmir Millitvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçtiği günün hemen ardından 12 Ekim’de TBMM’ye gönderdi. Böylece İYİ Parti’deki RTÜK üyeliği yeniden AKP’ye geçmiş oldu. Önceki gün ise Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba AKP’den ve milletvekilliğinden istifa etti. Fakıbaba’nın, TBMM’nin resmi sandalye dağılımına göre “bağımsız milletvekili” olmasıyla RTÜK üyeliği bu kez yeniden İYİ Parti’ye geçti.

İktidar, “yazının Meclis’e yazıyı gönderildiği 12 Ekim’ın kıstas alınacağını ve üyelik hakkının AKP’de olduğunu” savunuyor. Muhalefet ise üyelik oyunlarının “boşuna” olduğunu hakkın İYİ Parti’ye geçtiğini vurguluyor.

(Okan Konuralp)

‘İTİRAZLAR ÖNEMLİ’

RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi Okan Konuralp, “Boştaki üyeliğe yönelik kontenjan hakkının, hukuken (21 Ekim itibarıyla) İYİ Parti’de olduğu görülüyor. Ancak TBMM Başkanlık makamının bu konuda alacağı kararın ne olacağı da önemli. Çeşitli gerekçelerle, kontenjan hakkının AK Parti’de olduğuna karar verebilir. Dolayısıyla İYİ Parti’nin ve CHP dahil diğer muhalefet partilerin bu yöndeki itirazları ve olası sonuçları önem kazanıyor” dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem de, RTÜK tarafından aylarca bekletilen yazının Çelebi’nin AKP’ye geçtiği gece gönderilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

“Bu tamamen AKP’nin kanunu hukuksuz şekilde kendine göre bir yorum yaparak İYİ Parti’nin hakkı olan RTÜK üyeliğini gasp etmesi olarak adlandırıyoruz. TBMM’de seçimin yapılacağı günkü partilerin milletvekili sayısına göre belirlenir. AKP, RTÜK ile paslaşarak yazıyı aylarca bekletti. Çelebi’nin geçtiği gece gönderdi. Seçim yaklaşırken basına sansür uygulama kurumuna çevirmek istediği RTÜK’teki üye sayısını artırmak için de İYİ Parti’nin hakkı olan üyeliği siyasi yankesicilikle gasp etmeye çalışıyorlar.”

(Bahadır Erdem)

‘YASA ÇOK AÇIK’

RTÜK üyeliği için salı günü Meclis’te seçim yapılması beklenirken üyelik hakkının henüz hangi partide olacağı belirsizliğini koruyor. Geçmişte TBMM başkanının inisiyatif alarak RTÜK yazısı olmadan seçim kararı aldığı da biliniyor.

Öte yandan hukukçular kanunun “çok açık” ve “yoruma kapalı” olduğunu kaydediyor. Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Yasa’nın 35. maddesinin 5. fıkrasına göre, üst kurul üyelerinin seçimlerinde, “boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasi parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasi parti gruplarının halihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır.”

Kanundaki “halihazırdaki” ifadesinin Meclis’te üyelik seçimi için sandık kurulduğu anda partilerin sandalye dağılımlarını işaret ettiği vurgulanıyor. Yasa maddesine göre üyelik hakkı İYİ Parti’de.