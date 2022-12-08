AKP'nin Şanlıurfa mitinginde sitemli slogan: İstifa edeceği iddia edilen Gülpınar için haykırdılar

08 Aralık 2022 Perşembe, 09:38

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Şanlıurfa mitingine dair bir görüntü paylaştı.

Halk TV'de "Sözüm Var" programında görüntüleri yayımlayan Terkoğlu, programa konuk olan eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya "size özel bir görüntü izleteceğim" dedi.

Terkoğlu'nun paylaştığı miting görüntülerinde Erdoğan'ın kürsüye çıktığında mitinge katılanların "Gülpınar" diye bağırdığı görülüyor.

İSTİFA İDDİASI

Terkoğlu, AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar'ın yakın zamanda Erdoğan'a istifa talebinde bulunduğunu ancak ikna edilerek geri döndürüldüğünü söyledi.

İstifa meselesinin Şanlıurfa'da bu kadar çok konuşulmasının sebebinin AKP ile Urfalılar arasında bir sorun yaşanması olduğunu söyleyen Terkoğlu, Fakıbaba'ya "Siz bu sloganları gördüğünüzde oradaki kalabalığın Erdoğan'a verdiği mesajın ne olduğunu düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Fakıbaba şöyle yanıt verdi:

"O kalabalık içerisinde ben olsaydım ben de Gülpınar derdim. Çünkü Kasım Bey samimi, ciddi bir arkadaş. Biz partideyken de oturur Urfa'nın problemlerini konuşurduk ve en alttan en üste kadar da iletirdik. Ama maalesef bu konuda başarılı olamadığımızı görünce ben ayrıldı. Halkın vermiş olduğu mesaj Gülpınar'a sahip çıkın diyor. Ben bu mesajı öyle yorumluyorum"