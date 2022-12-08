AKP'nin Şanlıurfa mitinginde sitemli slogan: İstifa edeceği iddia edilen Gülpınar için haykırdılar
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Halk TV'deki yayımlanan programda "Sözüm Var" programında, AKP'li Erdoğan'ın da katıldığı Şanlıurfa mitingine dair çarpıcı bir görüntüyü paylaştı. Erdoğan'ın kürsüye çıktığında mitinge katılanların "Gülpınar" diye bağırdığı görülüyor.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Şanlıurfa mitingine dair bir görüntü paylaştı.
Halk TV'de "Sözüm Var" programında görüntüleri yayımlayan Terkoğlu, programa konuk olan eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya "size özel bir görüntü izleteceğim" dedi.
Terkoğlu'nun paylaştığı miting görüntülerinde Erdoğan'ın kürsüye çıktığında mitinge katılanların "Gülpınar" diye bağırdığı görülüyor.
İSTİFA İDDİASI
Terkoğlu, AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar'ın yakın zamanda Erdoğan'a istifa talebinde bulunduğunu ancak ikna edilerek geri döndürüldüğünü söyledi.
İstifa meselesinin Şanlıurfa'da bu kadar çok konuşulmasının sebebinin AKP ile Urfalılar arasında bir sorun yaşanması olduğunu söyleyen Terkoğlu, Fakıbaba'ya "Siz bu sloganları gördüğünüzde oradaki kalabalığın Erdoğan'a verdiği mesajın ne olduğunu düşünüyorsunuz?" diye sordu.
Fakıbaba şöyle yanıt verdi:
"O kalabalık içerisinde ben olsaydım ben de Gülpınar derdim. Çünkü Kasım Bey samimi, ciddi bir arkadaş. Biz partideyken de oturur Urfa'nın problemlerini konuşurduk ve en alttan en üste kadar da iletirdik. Ama maalesef bu konuda başarılı olamadığımızı görünce ben ayrıldı. Halkın vermiş olduğu mesaj Gülpınar'a sahip çıkın diyor. Ben bu mesajı öyle yorumluyorum"
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar