AKP'nin seçim için yol haritası belli oldu
AKP seçim çalışmalarında nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan gençler için ayrı bir parantez açtı. Genel merkez, çalışma yürüten teşkilatlara gençlere yönelik söylemlerinde 'reformist, kucaklayıcı bir dil kullanın' mesajı gönderdi.
2023 seçimlerine giderken AKP’nin yol haritası netlik kazanıyor. Çalışmada öncelikli başlık ise genç seçmen olacak. Bu kapsamda ayrı ayrı çalışma yürütülecek; illerde teşkilatlar gençlere ulaşacak. 13-17 ve 17-29 yaş grubunda yer alan gençlerin eğitim ve çalışma hayatı konusunda beklentileri not edilecek.
RAPORLAR GENEL MERKEZE GİDECEK
Gençlere eğitim almak istedikleri alanlar, eğitim hayatında yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları sorunlar sorulacak. Sorunlara çözüm önerileri dinlenecek, beklentileri listelenecek. Oluşturulacak olan raporlar ise genel merkeze iletilecek.
Gençlere kendileriyle ilgili projeler hakkında bilgi verilecek
'REFORMİST, KUCAKLAYICI BİR DİL KULLANIN'
AKP sahada 0-4, 4-9, 9-13 yaş grubunda olan çocukların ailelerine ulaşılacak. Her yaş grubu için beklentilerin nasıl değiştiği raporlanacak. Hazırlanan raporlar çerçevesinde çizilecek yol haritasıyla sorunların çözümü hedefleniyor.
Genel merkez, çalışma yürüten teşkilatlara gençlere yönelik söylemlerinde 'reformist, kucaklayıcı bir dil kullanın' mesajı gönderdi.
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