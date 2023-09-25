AKP'nin seçim kutlaması can aldı! 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:14

Güncelleme: 25.09.2023 - 10:14

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Şanlıurfa'da birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak "kutlama" yaptı.

Gece saatlerinde oturduğu Eyyüpnebi Mahallesi’nde bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine dönen lise öğrencisi Kübra Çoban, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan Çoban, çağrılan sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kübra Çoban, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

ENTÜBE EDİLDİ, 3 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ

Entübe edilen Çoban’ın yakınları ise hastane bahçesinde umutlu bekleyişlerini devam etti. 4 aylık süreçte 3 kez ameliyat olan Kübra Çoban, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

28 Mayıs'ta yapılan kutlamalarda Topdağı Mahallesi’nde de Emirhan Gelgil, başına isabet kurşun nedeniyle kaldırıldığı hastanede 1 Haziran günü yaşamını yitirmişti.

MAGANDALAR BULUNAMADI

Öte yandan polis ekipleri, Çoban ve Gelgil'in ölümlerine yol açan tabancaları ateşleyen magandaların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.