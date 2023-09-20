Kızının düğününde maganda kurşunuyla yaralanmıştı... Kurtarılamadı!

Kırıkkale'de bir düğünde karnına maganda kurşunu isabet etmesi sonucu yaralanan gelinin babası, hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:38
Kızının düğününde maganda kurşunuyla yaralanmıştı... Kurtarılamadı!
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde 16 Eylül'deki düğünde, gelinin babası Ömer İ. (47), tabancayla havaya açılan ateş sırasında yaralandı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ömer İ. kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

Olayda Ömer İ., karın bölgesinden yaralanmış, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli A.C. ise tutuklanmıştı.


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