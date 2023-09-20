Kızının düğününde maganda kurşunuyla yaralanmıştı... Kurtarılamadı!
Kırıkkale'de bir düğünde karnına maganda kurşunu isabet etmesi sonucu yaralanan gelinin babası, hastanede yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde 16 Eylül'deki düğünde, gelinin babası Ömer İ. (47), tabancayla havaya açılan ateş sırasında yaralandı.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ömer İ. kurtarılamadı.
NE OLMUŞTU?
Olayda Ömer İ., karın bölgesinden yaralanmış, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli A.C. ise tutuklanmıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!
- İmamoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!