Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla vurulan Mehmet Şahin (54) hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi'nde dün akşam Mehmet Şahin, kızı B.Ş.’nin (26) kına gecesinde havaya rastgele açılan ateş sonucu başından vuruldu.
Yere yığılan Şahin, yakınları tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, Mehmet Şahin’in ölümüne neden olan kurşunun kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.
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