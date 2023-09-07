Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla vurulan Mehmet Şahin (54) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:59
Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Samsun'un Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi'nde dün akşam Mehmet Şahin, kızı B.Ş.’nin (26) kına gecesinde havaya rastgele açılan ateş sonucu başından vuruldu.

Yere yığılan Şahin, yakınları tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, Mehmet Şahin’in ölümüne neden olan kurşunun kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.


Player Alanı
Samsun kına maganda kurşunu maganda

İlgili Haberler

Düğünde havaya ateş açan maganda jandarma ekiplerince yakalandı

Düğünde havaya ateş açan maganda jandarma ekiplerince yakalandı
Kına gecesinde 3 kişiyi yaralayan maganda, adli kontrolle serbest

Kına gecesinde 3 kişiyi yaralayan maganda, adli kontrolle serbest
Magandanın darbettiği Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan ameliyat edildi

Magandanın darbettiği Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan ameliyat edildi

En Çok Okunan Haberler