AKP'nin tezatlıkları bir arada: CHP'den 'Emek' mitingine videolu davet

Yayınlanma: 29.06.2024 - 18:54

Güncelleme: 29.06.2024 - 18:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde 30 Haziran (yarın) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Geçinemiyoruz' başlıklı Emek Mitingi düzenleyecek.

Mitingin ana gündem maddesi ise 'asgari ücrete ara zam' talebi olacak. Özel, mitingin seçildiği Gebze ilçesi için "Emeğin başkenti" diye tanımlamıştı.

DAMAT, NEBATİ, ŞİMŞEK...

Miting öncesi CHP'nin sosyal medya hesaplarından mitinge davet amaçlı video yayımlandı.

Videoda AKP'nin ekonomi politikalarına yönelik tezatlıkları yer alırken ekonomiden sorumlu eski bakanlar Berat Albayrak, Nureddin Nebati ve mevcut Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına yer verildi.

Videoda ayrıca Erdoğan'ın 'Ben ekonomistim' sözü de yer alırken 'beşli çeteden biri' olarak bilinen Mehmet Cengiz de yer aldı.