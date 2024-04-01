AKP'nin 'yerel seçim' karnesi: Ne kadar oy aldı, kaç belediye kazandı?
Türkiye'de 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev yapacak başkanları belirledi. AK Parti 2019'a göre kan kaybederken, toplam oy ve kazandığı belediye sayısı belli oldu.
AKP'nin 2024 Yerel Seçimleri'nde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları göre ortaya çıkmış durumda.
Kesin olmayan sonuçlara göre; belediye başkanlıkları yarışında AKP, yaklaşık 16 milyon 313 bin oy aldı. AKP'nin oy oranı ise yüzde 35,54 oldu. Bu oran AKP'nin girdiği ilk seçim olan 2002'den bu yana aldığı en düşük oy olarak tarihe geçti. AKP girdiği bir seçimde ilk kez ikinci parti oldu.
AKP'nin kazandığı büyükşehir belediyeleri şöyle:
Malatya, Ordu, Kocaeli, Erzurum, Samsun, Maraş, Sakarya, Antep, Trabzon, Kayseri, Hatay. (Hatay'da itirazlar sürüyor)
AKP'NİN 2019 KARNESİ
AKP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde toplamda 17 milyon 656 bin 632 oy alarak belediye başkanlıkları yarışında yüzde 44,54’lik bir oy oranına ulaşmıştı.
AKP 2019’da büyükşehir belediyelerinden 15, il belediyelerinden 24, ilçe belediyelerinden 535 ve belde belediyelerinden 202 olmak üzere toplamda 776 belediye başkanlığı kazanmıştı.
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