DEM Parti kaç belediye kazandı? DEM Parti Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? DEM Parti hangi büyükşehirleri kazandı?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde seçmen 5 yıl boyunca yerel seçimlerde görev yapacak başkanları belirledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucu DEM Parti için kesin olmamakla birlikte netleşti. Peki, DEM Parti kaç belediye kazandı? DEM Parti Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? DEM Parti hangi büyükşehirleri kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:43
DEM Parti kaç belediye kazandı? DEM Parti Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? DEM Parti hangi büyükşehirleri kazandı?
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin DEM Parti'nin kazandığı belediyer kesin olmamakla birlikte netleşmiş durumda. Peki, DEM Parti kaç belediye kazandı? DEM Parti Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? DEM Parti hangi büyükşehirleri kazandı?

DEM Parti YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre belediye başkanlıkları yarışında DEM Parti 2 milyon 609 bin 802 oy alarak oy oranı Türkiye genelinde yüzde 5,68 oldu. Bu verilere göre DEM Parti, Yeniden Refah Parti’sinden sonra 4. parti olarak kayıtlara geçti.

DEM Parti KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

DEM Parti 3 büyükşehir, 10 il, 65 ilçe ve 7 belde kazanarak toplamda 82 belediyeyi kazanmayı başardı. 

DEM Parti HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

DEM Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ni kazanmayı başardı.


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