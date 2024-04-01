31 Mart yerel seçim sonuçları: Siyasilerin sandıklarından en yüksek oy kime çıktı?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:55

Güncelleme: 01.04.2024 - 14:55

Türkiye'de Yeni yerel yöneticilerin belirleneceği seçimler için dün sandık başına giden halk, iktidar partisi AKP'ye tarihi bir yenilgi yaşattı.

AKP çok sayıda kentte seçimleri kaybederken CHP seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Oy sayımı devam ederken; siyasiler ve liderlerin oy kullandığı sandıklardan en çok oyun hangi isme çıktığı da merak edildi.

İşte siyasilerin 'sandıklarından' çıkan sonuçlar...

ERDOĞAN'IN SANDIĞINDA EN YÜKSEK OYU MURAT KURUM ALDI

Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 274'ü oy kullandı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

İBB Başkanlığı için en yüksek oyu 131'le AKP'nin adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 120, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz ile Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na altışar, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 2, İYİ Parti'nin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile Demokratik Sol Parti'nin adayı Nesim Pakır'a birer oy çıktı.

Bağımsız adaylar Vedat Taylan Yıldız ve İshak Akbay da birer oy aldı.

İMAMOĞLU’NUN OY KULLANDIĞI SANDIKTA MURAT KURUM ÇIKTI

Söz konusu sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 126 oy, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 114 oy aldı.

Seçim sonuç tutanağına göre sandıktan, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'e 10, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1 oy çıktı.

KURUM KENDİ SANDIĞINDA İLK SIRADA

İBB Başkanlığı için bu sandıkta en yüksek oyu 142 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 98, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'e 6, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 5, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 4, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'ya 2, Memleket Partisinin adayı Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisi adayı Umut Çınar, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Mustafa Aytaş, Adalet Birlik Partisi adayı Muharrem Mutlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a birer oy çıktı.

YAVAŞ'IN SANDIĞINDA EN ÇOK OYU KENDİSİ ALDI

Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıkta kayıtlı 347 seçmenden 279'u oy kullandı. Oyların 275'i geçerli sayılırken, 236 oy Yavaş'a, 28 oy Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a çıktı.

Bu sandıkta, Zafer Partisinin adayı Hüseyin Bartu Soral 3, Saadet Partisi adayı Cafer Güneş ile DEM Parti'nin adayı Gültan Kışanak 2'şer, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım, Türkiye Komünist Partisinin adayı Ali Ufuk Arıkan, Yeni Türkiye Partisi adayı Serkan Ünver, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Celal Mümtaz Akıncı 1'er oy aldı.

TURGUT ALTINOK'UN SANDIĞINDA MANSUR YAVAŞ KAZANDI

Sandıkta kayıtlı 346 seçmenden 264'ü oy kullandı. Oyların 256'sı geçerli sayıldı. Sandıktan, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a 98, CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş'a ise 136 oy çıktı.

Aynı sandıkta, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç'a 8, Zafer Partisi'nin adayı Hüseyin Bartu Soral'a 6, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'a 3, diğer adaylara ise birer oy verildiği görüldü.

YSK BAŞKANI YENER’İN SANDIĞINDA YAVAŞ BİRİNCİ

Çankaya Arjantin İlkokulu’nda 4254 numaralı sandıkta oy kullanan YSK Başkanı Ahmet Yener’in sandığında Mansur Yavaş 208 oy alırken, rakibi AKP'nin adayı Turgut Altınok 48 oy aldı.

Toplam 277 kişinin oy kullandığı sandıkta Yeniden Refah Partisi’nin adayı Suat Kılıç 8, DEM Parti’nin adayı Gültan Kışanak 4, Zafer Partisi’nin adayı Bartu Soral 3, Saadet Partisi’nin adayı Cafer Güneş 5, Adalet Birlik Partisi’nin adayı Abdullah Demiryürek ise 1 oy aldı.