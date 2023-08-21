AKP'ye içeriden büyükşehir uyarısı: 'Yeniden seçilebilirler'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:05

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bugün yazdığı köşe yazısında AKP’ye yerel seçimler için ‘uyarılarda’ bulundu.

AKP’YE ‘YENİDEN SEÇİLEBİLİRLER’ UYARISI!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun “son derece başarısız belediye başkanları” olduğunu savunan Ünal “5 yıllık süre doluyor ve geride hizmet adına, yatırım adına, fark oluşturmak adına hemen hiçbir şey yok. Buna karşılık, Erdoğan’ın değil ama AK Parti’nin oyları son genel seçimlerde bu iki şehirde bir miktar eridi. Şartların aynı devam etmesi durumunda yerel seçimlerde AK Parti’ye yönelik reaksiyon genel seçime nazaran artabilir. Böyle bir tabloda Yavaş ve İmamoğlu yeniden seçilebilirler” diye yazdı.