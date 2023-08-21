AKP'ye içeriden büyükşehir uyarısı: 'Yeniden seçilebilirler'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, yerel seçimlerde büyükşehirler için AKP’ye ‘uyarılarda’ bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:05
AKP'ye içeriden büyükşehir uyarısı: 'Yeniden seçilebilirler'
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bugün yazdığı köşe yazısında AKP’ye yerel seçimler için ‘uyarılarda’ bulundu.

AKP’YE ‘YENİDEN SEÇİLEBİLİRLER’ UYARISI!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun “son derece başarısız belediye başkanları” olduğunu savunan Ünal “5 yıllık süre doluyor ve geride hizmet adına, yatırım adına, fark oluşturmak adına hemen hiçbir şey yok. Buna karşılık, Erdoğan’ın değil ama AK Parti’nin oyları son genel seçimlerde bu iki şehirde bir miktar eridi. Şartların aynı devam etmesi durumunda yerel seçimlerde AK Parti’ye yönelik reaksiyon genel seçime nazaran artabilir. Böyle bir tabloda Yavaş ve İmamoğlu yeniden seçilebilirler” diye yazdı. 


Aydın Ünal Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş

İlgili Haberler

CHP'de gözler 'İmamoğlu ile bir hayalim var' diyen Özgür Özel'e çevrildi: Değişimin sözcüsü

CHP'de gözler 'İmamoğlu ile bir hayalim var' diyen Özgür Özel'e çevrildi: Değişimin sözcüsü
Yerel seçime aylar kaldı: Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi!

Yerel seçime aylar kaldı: Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi!
Tanju Özcan'ın 'Meral Akşener'e siyasi kazık attı' iddiasına Mansur Yavaş cephesinden sert yanıt

Tanju Özcan'ın 'Meral Akşener'e siyasi kazık attı' iddiasına Mansur Yavaş cephesinden sert yanıt

En Çok Okunan Haberler