CHP'de gözler 'İmamoğlu ile bir hayalim var' diyen Özgür Özel'e çevrildi: Değişimin sözcüsü

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

CHP’de, adı genel başkanlıkla anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki dönem İstanbul’a yeniden aday olacağını açıklaması üzerine, genel başkanlık için adı geçen isimlerin sayısı ikiye indi.

(Ekrem İmamoğlu)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden aday gösterilmesi beklenirken, değişimcilerin odaklandığı isim CHP grup başkanı Özgür Özel oldu. İmamoğlu da belediyeye yeniden aday olduğunu duyurduğu basın toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun “Geçmişi temiz biri olsun, bırakırım” sözlerine gönderme yaparak “CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri, ismi geçtiği için Özgür Özel’dir” dedi.

Partide değişimciler, İmamoğlu’nun bu açıklamasıyla “artık genel başkanlık yarışında kenara çekildiğini ve yerel seçimlere odaklandığını” söylüyor. Değişimciler, Özel’in “İmamoğlu ile ortak bir hayalim var” açıklamasını anımsattı.

(Özgür Özel)

KONGRELER ÖNEMLİ

Özgür Özel’in parti tabanının endişelerini de dillendireceğini söyleyen değişimciler, “Aranan sözcü Özgür Özel olacak” yorumunu yaptı. Özel’in adaylığını ne zaman açıklayacağına ilişkin konuşan kaynaklar, “Şu an ilçe kongreleri sürüyor. İlçe seçimleri bitince, aldığı tepkilere göre ‘Ben adayım’ der” değerlendirmesini yapıyor.

Özel’in altı dolu bir değişimle gelmek istediğini de söyleyen değişimciler, bu kapsamda bir tutum belgesi hazırladıklarını aktardı. Belgeye ilişkin konuşan değişimciler, “Değişimden insanlar ne anlıyor, bunu yazmaya çalışıyoruz. Kongre süreci bitince, bu da Özgür Bey tarafından açıklanabilir” dedi.