Yerel seçime aylar kaldı: Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 12:06

Güncelleme: 13.08.2023 - 14:26

Türkiye'de yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Başkent için aralarında eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu pek çok isim konuşuluyor.

TV100'de Kübra Par'la Açık ve Net programına mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin şu ifadeleri kullandı:

"Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."