Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:53

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:53

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 euro olacak." dedi. Peki, Kariye Camii nerede? Kariye Camii'ye nasıl gidilir?

KARİYE CAMİİ NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Yapının tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte kimi kaynaklara göre ilk defa 536 yılında Doğu Roma İmparator I. Justinianus döneminde, eşi Theodora'nın amcası olan ve kimliği hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Aziz Theodore tarafından yaptırılmıştır.

Edirnekapı semtinde, halen ayakta duran Theodosius Surları'na yaklaşık yüz metre uzaklıkta bulunan yapı, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir yapı topluluğu olan Khoara Manastırı'nın merkezini oluşturmaktaydı. İstanbul'un Fethi'nden sonra elli sekiz yıl daha kilise olarak işlevini sürdü.

Mozaikleri ile ünlü kilise, 1511'de cami olarak kullanılmaya başladı. 1945'te ulusal anıt ilan edilen yapı, Bakanlar Kurulu kararı ile 1948 yılında Müzeler İdaresi'ne bağlı bir müze haline getirildi.

Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

KARİYE CAMİİ NEREDE?

Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtinde yer almaktadır. Ulaşım kolaylığı sebebiyle yerli - yabancı turistin uğrak yeridir.

KARİYE CAMİİ NASIL GİDİLİR?

Anadolu yakasından gelenler için;

Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Avrupa yakasından gelenler için;

Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs durağından metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır