Ayasofya’da şok eden görüntü: Beton parçaları ziyaretçilerin olduğu alana düştü
Ayasofya'da beton parçalarının düştüğü görüntüler ortaya çıktı. Yetkililer “Kalabalığın yarattığı nemden dolayı çatıdan parçalar düşüyor ama önlem alınmıyor” dedi.
Müzeden camiye çevrilen Ayasofya’da daha önce tarihi kapıdan parçalar koparılıp yenildiği ve ziyaretçilerin duvarları kazıyıp poşetlere koyduğu iddiaları vardı.
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, 2022’nin Eylül ayına ait güvenlik kamerası görüntülerinde Ayasofya’nın kubbesinden iki ayrı parçanın ziyaretçilerin oturduğu alana düştüğü ortaya çıktı.
Söz konusu görüntüler hakkında yetkililer “Kalabalığın yarattığı nemden dolayı çatıdan parçalar düşüyor ama önlem alınmıyor” iddialarını dile getirdi.
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