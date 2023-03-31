AKP'yi reddeden Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 20:56

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 20:59

AKP'li eski Bakan Şimşek, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun ilk kampanya paylaşımı olan “#SanaSöz yine baharlar gelecek…” videosunu beğendi. Şimşek'in daha sonra beğenisini geri aldığı görüldü.

UĞUR DÜNDAR: YANLIŞLIKLA OLMUŞ

Gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek'in 8 yaşındaki oğlunun söz konusu tweeti 'yanlışlıkla' beğendiğini ileri sürerek şu açıklamada bulundu:

"Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca,İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım. Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş. Mehmet Bey durumu farkedince beğeniyi geri almış."

Eski Maliye Bak.Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca,İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım.

Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş.

Mehmet Bey durumu farkedince beğeniyi geri almış. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) March 31, 2023

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ağırlamış ancak toplantı sonrası ikili kamera karşısına geçmemişti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul oldu, sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti. Kendisi aktif siyaseti arzu ederse partimizin bütün mekanizmaları açıktır” ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek ise şunları kaydetmişti:

“Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."