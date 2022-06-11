Aksaraylı berber: "Artık MHP'ye vermeyeceğim. zaten bıyığı da keseceğim"

11 Haziran 2022 Cumartesi, 19:26

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Talat Karaağaç, il ve ilçe yöneticileri ve gençlik kollarıyla birlikte ziyaret ettiği esnafla sohbet etti sorunlarını dinledi.

Berberlik yapan bir yurttaş, zamlar nedeniyle zor durumda olduklarını söyledi. Ertürk’ün “Tıraşa zam yapabildin mi” sorusu üzerine berber, şöyle konuştu:

“ARTIK MHP’YE VERMEYECEĞİM, ZATEN BIYIĞI DA KESECEĞİM”

Yok abi nerede? Maliyetler artıyor, kira artıyor her şey artıyor. Valla elektriğe zam, doğalgaza zam… Bize bu ay 300 lira elektrik faturası geldi. Doğalgaz şimdi gelmiyor, ama kışın bin lira geliyordu. İlk dükkan açtığımda 80 lira elektrik geliyordu. Şimdi 300 lira geliyor. Daha bir zam daha geldi herhalde, ama o tam yansımadı. O sonra gelecek herhalde. Aylık kiramız iki bin lira oldu. O da yalvar yakar oldu. Valla o da tanıdık olduğu için, kaç kişi araya soktuk. Çok da bir şey yok yani. Her şeye zam geliyor. Ben zaten bu sene CHP’ye vereceğim. MHP’ye veriyordum, ama vermeyeceğim artık. Zaten bu bıyığı da keseceğim az kaldı.

"KÖYLÜ DE BESİCİ DE İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYOR"

Ertürk’le sohbet ettiği kasap arasında da şu diyalog geçti:

Kasap: Etin kilosu 135-140-150 lira fiyatlarımız.

Ali Abbas Ertürk: Nasıl, vatandaş alabiliyor mu?

Kasap: Alım gücü düşük.

Ali Abbas Ertürk: Üretici için ucuz gerçekten, üretici de kazanamıyor. Vatandaş için ise pahalı.

Kasap: İki şık var, yani bir tarafta ‘köylünün malı para etsin’ diyorlar. İşte süt ürünleri yükseliyor, et ürünleri yükseliyor, arpa buğday yükseliyor. Bu da piyasaya yansıyor. Bu sefer de piyasaya yükseliyor. Süt yükseldi peynirin kilosu 130-140 lira oldu, kaşar peynir 110 lira olmuş. Yani bunlar etkiliyor.

Ali Abbas Ertürk: İşin ilginç yanı süt yüksek yüksek görünüyor, ama üretici de süt ineğini kesiyor para kazanmak için.

Kasap: Geçen sene bu zamanlar arpa iki bin ile 2 bin 300 liraya alındı. Şu an arpa 6 bin 500-7 bin lira. Yani imalat masraf olarak üçe katladı. Yani köylü işin içinden çıkamıyor, besici de çıkamıyor. Küçük baş üç bin liradan başlıyor.”