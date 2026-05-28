Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Artık hemşerimiz değilsiniz'

28.05.2026 00:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
‘Mutlak butlan’ kararıyla CHP yönetimine getirilen Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Akşehir Belediye Başkanı Köksal “Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşerimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz” ifadelerini kullandı.
CHP kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararıyla partinin yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal'dan geldi.

Köksal sosyal medya hesabından şunları yazdı: 

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Eski Genel Başkanı 

Bendeniz , büyük dedenizin memleketi ve Kuvay-ı Milliye'nin Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal.. CHP İlçe örgütünde uzun uzadıya gündeme dair görüşlerimi açıkladım ve sosyal medyada da yayınlandı. Size sadece şunu söylemek isterim: 

Soy bağınız Akşehir 'de medfun olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerine dayanıyor olabilir  ama Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşerimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz. Hayırlı akşamlar. "

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Ahmet Nuri Köksal