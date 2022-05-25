Akşener, Davutoğlu ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
İki genel başkan basına görüntü vermelerinin ardından baş başa görüştü.
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