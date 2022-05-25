Akşener, Davutoğlu ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:48
Akşener, Davutoğlu ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İki genel başkan basına görüntü vermelerinin ardından baş başa görüştü.


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