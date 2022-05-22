Meral Akşener: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız

22 Mayıs 2022 Pazar, 15:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 100 Bininci Üye Katılım Programı'nda konuştu.

Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:

“Şu an gözlerinizi kapatın, bu ülkede bu iyi ve cesur insanların iradesi, kararı olmayıp İyi Parti kurulmamış olsaydı bugün ülkemizde ne konuşuluyor olacaktı?

Bugün Türkiye’de bir umut varsa, 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağına benim gibi herkes inanıyorsa, bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’yi uçurumun eşiğine getirmiş bu sistemin bir seçimde gideceğine inanıyorsa, bu umudu sağlayan sizlersiniz.

Allah benim ve sizlerin hem kendi huzurunda hem milletimizin huzurunda mahcup olmasına izin vermesin. Allah bizi yalancılardan eylemesin, Allah bizi zalimlerden, zulmedenlerden, iftiracılardan eylemesin.

Cenabı hak bizi kutsallarımız, değerlerimiz üzerinden insanımızı, milletimizi birbirine düşürüp kavga ettiren, birbirine düşman edenlerden eylemesin.

Biz milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı siyasi partiyiz dedik, cenabı hak bu ülkeyi, bu milleti kalkındırmayı, işsiz gençsizim iş bulmasını, sanayicimizin, tarımla meşgul olan insanımızın, besicilerimizin, esnafımızın, emeklimizin, EYT’limizin yüzünü güldürenlerden eylesin.

Bu gençlerin "Ben yurt dışında yaşamak istiyorum, korkuyorum" diyenlerin 'umudum var' demelerini sağlamalarını Allah bize nasip etsin.

25 Ekim 2017’de olamaz denileni yapmış, yapılamaz denileni başarmış iyi insanlar… İl teşkilatımız bir hedef koydu, dedi ki İstanbul’da 100 bin üyemiz olacak. Önce güldüler, Allahımıza şükür 100 bin üyeyi geçtik.

İlçe, ilçe, il, il gezmeye karar verdik. Bir kayıkçı kavgasına dönmüş olan siyasette kavgaların eksik olmadığı ama dert bilinmediği için de çözümün üretilmediği Türkiye’yi değiştireceğiz dedik. 2,5 yıldır, gezdik dolaştık. Ülkenin acı hikâyelerini anlattık. Kriz hikâyelerini de dinledik. Atanamayan öğretmenin, EYT'nin gece tencere kaynatamayan annenin, Gençlerin annelerinin, babalarının acılarına şahit olduk. Kamuoyunun bilgisine sunduk. Bugün dertler konuşuluyorsa bunun sebebi sizsiniz. Birlikte yaptığımız yoğun çalışmadır.

Cenabı Hak kul hakkına dikkat edenleri de mükafatlandırır, kul hakkına el uzatanları, aç uyuyanlara hakaret edenleri, tarlama gübre, tohum atamadım diyenleri teröristlikle suçlayanları, saraylardan burnunu dışarı uzatmayıp her bir yeri saraydaki şatafatla yaşıyor zannedenleri de önce bu millet sandıkta helal oylarıyla attaya gönderir.

Biz İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız.

Böyle bir Türkiye'den bugün umut eden bir Türkiye'ye gelinmişse bunun sebebi sizsiniz, biziz. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin.

'Anket sahipleri parlamenter sisteme dönülsün mü?' sorusunu sormaya başladılar. Bunu tartıştıran biziz. Sonra anketlerde adını koyduğumuz güçlendirilmiş sistem öne çıkmaya başladı. Türkiye'de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır. Bu ucube sistemi göndereceğiz, o irade bizde var. Sandıkta geldiler sandıkta gidecekler.

İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım.

Biz birinci parti çıkacağız, seçime hazır olacağız, seçmenin oyunu namus bileceğiz. Oya halel getirmeyeceğiz. Seçim yapılacak efendiler. Bu memleketin oyuna el uzatanlara İstanbullu ikinci seçimde gösterdi. Şimdi onlar düşünsün. Kavga çıkarmak, kutuplaştırmak isteyecekler, iftiralarla pranga vurmaya çalışacaklar uymayacaksınız. Biz hedefe ayarlı top gibi seçimde birinci parti olmak için çalışacağız.