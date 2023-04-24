Akşener, 'Erdoğan çok öfkeli' diyerek net mesaj verdi: 19 gün sonra bu saçmalıklar ve çirkinlikler sona erecek

Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:24

Güncelleme: 24.04.2023 - 22:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü TV'de Alişer Delek moderatörlüğünde, gazeteciler Saygı Öztürk, Aytunç Erkin ve Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Akşener, 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağını ve Millet İttifakı olarak 360 milletvekili kazanacaklarını iddia etti.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir mermi birinci kattaki koltuğa saplandı. Üçüncü katta benim fotoğrafımın olduğu yer, fotoğrafım hedef alınmış. Sayın Erdoğan şu anda bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Hepimizin canını, şerefini korumakla mükellef bir kişi. Onun devri iktidarında biz kadınlar olmadığımız bir şey kalmadı. Öldürüldük, tecavüze uğradık, sürtük dendi, evlerimiz basıldı. O kovanlar Erdoğan’a mesajdı.

Ben kovanları yere attım, sembolize ettiği şey topraktır, toprakta kaybolmasıdır. Tehdidin, kötülüğün toprağın içinde kalmasıdır.

Evin basılması meselesi bütün siyasiler açısından bir yoldur. Temel Karamollaoğlu beni aradığında “Geçmiş olsun demeyeceğim, siz önemli bir iş yaptınız. Siyasetçilerin evlerinin önüne gelip bu tarz çirkinliklerin yapılmasını aşağıya inerek önüne geçtiniz” dedi. Hâkim beraat ettirdi. Bu ülkede herhangi bir siyasetçinin evini basmak suç değil bu ülkede.

Erdoğan’ın bir siyasetçiye “Senin daha iyi günlerin, zaten dokunulmazlığın yok girersin deliğe çıkamazsın” demesi başlı başına 14 Mayıs akşamı bu seçimin kazanılması için bir mecburiyettir.

ERDOĞAN'IN 'TERÖRİST' SUÇLAMALARI...

Mitingde bir terör videosu göstermiş. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Öcalan’ı affedeceğini, çıkaracağını söylediğini söylemiş, ben de yanındaymışım, bir şey dememişim. Külliyen yalan. Sayın Kılıçdaroğlu’na da büyük hakaret, büyük haksızlık.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU ETKİSİ...

Sayın Mansur Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun koşu partneri haline geldiği andan itibaren herkes kendini emniyette hissediyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın popülaritesi hepimizinkinden öndeydi. Bu iki arkadaşımız somut işler yaparak bizle ilgili atılan iftiraları, yaratılan şüpheleri ortadan kaldırdılar.

'ERDOĞAN'I ÖFKELİ GÖRÜYORUM'

15 Mayıs günü ben inanıyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Meclis’te de 360’ı geçen milletvekili sayısına ulaşacağız. 19 gün sonra bu saçmalıklar, bu çirkinlikler sona erecek. 19’una kadar olan süreçte ise Erdoğan’ı çok öfkeli görüyorum.

Asıl resim 15 gün kala ortaya çıkar, seçmen dağılır. İster birinci tur ister ikinci tura kalınsın Sayın Kılıçdaroğlu bu seçimi alacak. Hem Sayın İnce’nin hem Sayın Oğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olmalarının birer hak olduğuna inanan, buna saygı duyan bir insanım. Ben Sayın İnce’nin ve partisinin Millet İttifakı bünyesinde yer almasını çok büyük bir memnuniyetle karşılayacağımı söyledim. Bu haktan dolayı linç edilmelerini son derece yanlış buluyorum."