Akşener, yine Mansur Yavaş’a yüklendi: 'Ev kölesi' iması

Yayınlanma: 28.03.2024 - 19:41

Güncelleme: 28.03.2024 - 20:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin iftar programında konuştu. Akşener, kısaca şunları söyledi:

“2023 yılında miletimizin sesi bastırıldığında o sesi haykıran bizdik. Gelin görün ki hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmuyormuş. Koltuğunu düşünenlerle hiçbir yere varılamıyormuş. İstanbul’u, Ankara’yı, Adana’yı kazanmak Türkiye’yi kazanmaya yetmiyormuş. Tüm bu tablo karşısında bugün ittifak siyasetinin gölgesinde yan gelip yatanların karşısında biz duruyoruz.

Onlar milletsiz bir siyaset istiyorlar, bir reddediyoruz. Onlar kuyruklarına takılalım istiyorlar biz direniyoruz. Önümüzdeki pazar günü İYİ Parti olarak seçimlere giriyoruz.

Milletimizin özne olduğu hür ve müstakil bir siyasetin yolunu açıyoruz. Bizim hikayemiz her türlü engeli aşıp geçen cesaretin hikayesidir. Biz her dönemde zorabalığa ve zorbalara karşı duranlar olduk. 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifayı bastığı CHP’den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. İmamoğlu hapis cezası aldığında Saraçhaneye koşan bir tek biz vardık.

“TEKER TEKER HAİNLİK ETTİĞİ İYİ PARTİ OLDU”

Bugün aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de İYİ Parti oldu. Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanına koştuğumuz dünün mağdurları bugünün zorbaları oldular. Seçimlere hür ve müstakil kararı aldığımızdan beri Antalya’daki, İstanbul’daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Ama pazarlıkların en çirkini Ankara’da oldu.

“CESARETE ŞAŞIRDIM”

Hatta Mansur Yavaş, kendi ağızıyla olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il başkanının, ilçe başkanlarının kendisiyle çalıştığını söyledi. İzleyince vallahi şaşırdım ama yanlış anlaşılmasın biz bunları biliyorduk, ben bunu itiraf etmesine şaşırdım. Böyle bir ahlahsızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. 12 ay önce görmek isteyip de göremediği bu cürete, güvene, cesarete ayrıca şaşırdım.

MALCOM X'TEN ALINTI YAPTI

Malcom X, der ki ‘Tarihte iki tür köle vardır. Bunlardan birisi ev kölesidir, diğeri tarla kölesidir.’ Ev kölesi efendisine yakına yaşayan köledir. Efendisinin evinde, çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisi gibi giyinir efendisinin kullanılmış giyisileri giyer ve efendisini kendisinden daha çok sever. Ünlü yö netmen Tarantiono’da Django filminde iradesinin sahibinin iradesine tamamen teslim eden, kraldan çok kralcı olmanın adeta vücut bulmuş hali ev kölesi Stefen isimli bir karakter ile Malcom X’in bu sözlerine atıfta bulunur.

"MANSUR YAVAŞ…O ARTIK CHP GENEL MERKEZİ’NİN KÖLESİ OLMUŞTUR"

Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti’ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız mevzubahis CHP olduğunda munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi doğaldır.

Bir de çıkmış utanmadan 'Ben Meral hanıma abla derim' diyor. Bu da artık iyice moda oldu. İşi düşne, işine gelen hemen abla edebiyatına başlıyor. Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme abla abla deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım."