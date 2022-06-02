Akşener iktidara sert sözlerle yüklendi: 'Arkalarına bakmadan gidiyorlar'

02 Haziran 2022 Perşembe, 13:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Burdur’un Yeşilova ilçesinde açıklamalarda bulundu.

“Şu anda burada bulunmanız benim için çok önemli. Aynı zamanda bir vebal. Önce hakkınızı helal edin” diyen Akşener, “Cenâb-ı Hak beni sizlere karşı mahcup etmesin, beni size yalan söyleyenlerden eylemesin, beni sizin hakkınızı alıp yandaşlara verenlerden eylemesin. Senin çocuğun 92 puanla atanamadan evde umutsuzca yatarken; yandaşların, ayısı olanın dayısı olanın 58 puanla atandığı bir ülkeyi, sizin karşınızda savunmayı nasip etmesin“ ifadelerini kullandı.

İki buçuk yıldır il il, ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf gezdiğini hatırlatan Akşener, "Esnafların dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki insanların dertlerini dinledim. O dertleri kamuoyu ile paylaştım" dedi.

"ARKALARINA BAKMADAN GİDİYORLAR"

Bu dertler karşısında çözüm üreterek yarışan bir siyasi sistemin uzun zamandır olmadığını savunan Akşener, "Dolayısıyla çırak çıkan sizsiniz. Seçim zamanı oculuk-buculuk üzerinden bizi birbirimizle düşman edip, sizi komşunuzla karşı karşıya getirip oylarınızı alıyorlar ve arkalarına bakmadan gidiyorlar" dedi.

Akşener şöyle devam etti:

"Buna son vermenin yolu, o esnaf dükkanlarında müşteri nasıl velinimet ise sizin de seçmen olarak velinimet olduğunuzu bilmenizdir. Ben dahil herkesi karşınızda hazır ola çekmenizdir. Oylarınızı çok kıymetli hale getirmenizdir."

Turgut Özel döneminde fakir fukara fonu kurulduğunu hatırlatan Akşener, "Bugüne kadar bütün siyasi partiler 'fak fuk fon'un içine elini uzatmadı. Sonra bu arkadaşlar işbaşına geldiler ve 'fak fuk fon', AK Parti'nin özel bir vakfı haline geldi. AK Parti içerisinde yakını olmayan hiç kimse oradan faydalanamadı. Faydalanmaya kalkanın da yüzüne yüzüne yardım atıldı. Halbuki gıda dağıtmaktan ziyade nakit yardımı yapmaktı. Şimdi bu örnekten yola çıkarak; 650 lira maaş alan 65 yaş sonrası değerli kardeşim, 650 lira ile geçinebilir misiniz? Mümkünatı yok. 2500 lira maaş alan emekli kardeşim torununa 1 lira verebilir misin, hediye alabilir misin, mutfağı geçindirebilir misin, ısıtmayı, elektriği ödeyebilir misin? Böyle bir düzende buna karşılık sadece 24 milyar lirayı Türk Telekom üzerinden Sayın Erdoğan'ın yakın dostu Haririler'in cebine koydular." şeklinde konuştu.

Akşener, bu para ile çiftçilere Nisan ayı için ücretsiz gübre verilebileceğine işaret etti.

"Senin çocuğun 4 senelik üniversiteleri bitirip iş bulamadan evinde oturursa, umudu kalmamışsa; buna karşılık 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanlar varsa bu ülkede harami bir düzen vardır" diyen Akşener, "Bunu böyle sürdüremeyiz. Siz de sürdüremezsiniz. Onun için helal oylarımızla ister önce ister zamanında o sandıkta, demokrasi içerisinde bu harami düzeni birlikte yıkacağız inşallah" ifadesini kullandı.

"BUNLARIN BÜTÜN HORTUMLARINI KESMEYİ..."

Konuşması sırasında vatandaşlara da mikrofon uzatan Akşener, dinlediği sıkıntılar ardından şöyle devam etti:

"Allah bu ülkenin kaynaklarını sizlere kullanmaya nasip etsin. Bu ülkenin kaynakları var kardeşim. Bu ülke refah seviyesinin en üstte olduğu bir yönetimi hak ediyor. Bu fakirliği, bu yoksulluğu ortaya koyan şey; birincisi iş bilmezlik, ikincisi kayırma, üçüncüsü Türkiye'nin içinde bulunduğu bu şartları unutma, sizi unutma. Saraya girince sizin gözlerinizin içine bakmayı, sizi dinlemeyi unuttular. Hırsızlık, israf ve yolsuzluktur. Allah bunların bütün hortumlarını kesmeyi bana nasip etsin"