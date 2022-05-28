Meral Akşener istifasını istemişti: İYİ Partili Ömer Ay'dan açıklama geldi

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:43

Eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ekibiyle ilgili yaptığı konuşmada kadınlara yönelik söylemleriyle tepki çeken İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, Genel Başkan Meral Akşener'in istifasını istemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Ömer Ay, bugün katıldığı bir radyo programında partisinden henüz istifa etmediğini ancak Akşener'in ısrarcı olması durumunda görevinden istifa edeceğini söyledi.

"GENEL BAŞKANIMIZ İSTİFAMIZI İSTEDİ"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin aktardığına göre Ay, “Henüz istifa etmedim ancak arkadaşlarla istişaremiz devam ediyor. Genel Başkanımız istifamızı istedi. Çok büyük bir mücadele veriyor. Genel başkanımızı asla üzmeyeceğim. Gerekirse istifa edeceğim. Ancak istifa etmek, İYİ Parti'yi bırakmak anlamına gelmez. Hala İYİ Parti İl Başkanıymış gibi çalışmaya devem edeceğim. Meydanı asla AK Partililere bırakmayacağım. İYİ Parti'yi Nevşehir'de birinci parti yapıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

"Ben kadınlara hakaret etmiş değilim. Ben erkeklerin birer cinsel obje olarak kullandıklarını anlatmaya çalıştım" diyen Ay, şöyle devam etti:

"KADINLARA HAKARET ETMEDİM"

“Kadınlara yaptığım bir hakaret yok. Ben kadınlarımızı son derece değerli buluyorum. Bütün kadınlarımıza da bu vesileyle saygılar sunuyorum. Ben kadınları öteden beri bir insan olarak gören, bir obje olarak görmeyen bir anlayışa sahibim. Hiçbir kadına hakaret etmedim.

Ben AK Partili eli yolsuzlukla kirlenmiş bazı bürokratların, belediye başkanının ve il genel meclisinin başkanın kadınları bir obje olarak kullandığını ifade ettim. Henüz istifa etmedim. Genel başkanımız ısrar ederse de istifa edeceğim.”

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Ay'ın, eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve iş ortaklarını yolsuzluk yapmakla suçlarken kullandığı cinsiyetçi açıklamalar tepki çekmişti.

İYİ Partili Ay, düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti.

“Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver’in iş ortakları adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Ünver’in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Yeni hanımlar aldılar. Genelde sekreterlerini aldılar. Şimdi büyük bir ilçemizin belediye başkanı (Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk) ile şoförü, Y. isimli bir kızı paylaşamıyorlar. WhatsApp’tan yazışmalarını Twitter’da okumuşsunuzdur. Yıldız’ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar. Artı İl Özel İdare başkanımız (İl Genel Sekreteri Gürbüz Dinç) dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partililerle karşı karşıyayız.”