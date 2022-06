Erdoğan'a bir tepki de Meral Akşener'den: 'Bay Kriz iktidarda kalabilmek adına...'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 21:56

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için "sürtük" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, herkesin inancı, ideolojisi, kimliği ve yaşam tercihi fark etmeksizin eşit derecede saygıyı hak ettiğini belirtti.

1? Milletimizin her bir ferdi; inancı, ideolojisi, kimliği ve yaşam tercihleri bakımından bu ülkenin ortak pay sahipleri olarak eşit derecede saygıyı hak ederler. Bu saygı ve anlayış da bizi birbirimize bağlayan, millet yapan duygunun özüdür. — Meral Akşener (@meral_aksener) June 1, 2022

"HER ŞEYİ ŞUURSUZCA HARCAMAKTA ISRAR EDİYOR"

"Milletimizi yoksullukta ve fakirlikte eşitlerken kalan her konuda parçalamaya ve bölmeye adeta yemin eden Bay Kriz ise belli ki iktidarda kalabilmek adına; iyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor" diyen Akşener, "Çünkü sayın Erdoğan için koltuğu, tüm manevi değerlerin bezirganlığını yapabildiği, her şeyi mübah gördüğü bir ticaret sahasıdır. Mesele kendi iktidarı olduğunda milletimiz ve memleketimizin akıbeti sadece teferruattır" ifadelerini kullandı.

Demokrasi, eşitlik ve adalet için mücadele edeceklerini vurgulayan Akşener, "Varsın onlar kirli siyasetlerinin, zehirli dillerinin çamurunda debelensinler. Biz inatla ve ısrarla; hürriyet için, demokrasi için, eşitlik ve adalet için mücadele edeceğiz! Ve o sandık geldiğinde bu istibdata mutlaka son vereceğiz! Hiç merak etmeyin, çok az kaldı!" dedi.