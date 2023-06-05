Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 23:20

Güncelleme: 05.06.2023 - 23:20

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası partisinin il başkanlarıyla görüştü.

Başkanlarla tek tek selamlaşan Akşener, daha sonra teşkilat mensuplarına hitap etti.