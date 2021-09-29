Akşener: Sizleri zora sokmamak için yapmıyorum
Kırşehir’de esnafları gezen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı propaganda yapmak için gezmediğini söyledi. Bir çiftçinin sorunlarını anlattıktan sonra ’seni Başbakan olarak görüyoruz’ demesi üzerine Akşener, tebessüm etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir’e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kaman ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçe merkezinde halk ve partililerce karşılanan Akşener, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir çiftçinin sorunlarını anlattıktan sonra ’seni Başbakan olarak görüyoruz’ demesi üzerine Akşener, tebessüm etti.
İlçedeki bazı yurttaşlar ise sorunlarını anlatmak istedikleri Akşener’in esnaf gezmesine tepki gösterdi. Burada vatandaşlara seslenen Akşener, "İktidarı yermiyor, kendi partimi ise övmüyorum. Bunu ise sizleri zora sokmamak için yapmıyorum. Sadece esnafı ve onların derdini konuşuyoruz” dedi.
Akşener daha sonra Aydınlar Köyü ve Özbağ beldesini de ziyaret ederek, burada da esnaflar ile görüştü. Daha sonra kent merkezine gelen Akşener’e Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu sunum eşliğinde belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı.
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