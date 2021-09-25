İYİ Partili Çıray'dan "Yeni bir kırılma yaşandı" çıkışı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 15:07

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen İzmir'de İYİ Gençlik İzmir Görev Belgesi Takdim Töreni'ne İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Siyasi Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP ve İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir televizyon programındaki "Ben başbakan adayıyım" sözlerine dikkat çekti.

Çıray, "Türk siyasetinde önemli kırılma noktaları vardır. Bunlardan biri İYİ Parti'nin seçime girmesidir. Biri de kazanılamaz denilen İstanbul'un kazanılmasıdır. Diğeri ise dün gece yaşandı. Genel Başkanımız Meral Akşener açıklamalarıyla parlamenter demokrasi konusundaki kararlılığını ortaya koydu. 'Ben başbakan adayıyım' dediği andan itibaren parlamenter sistem olacak mı, olmayacak mı pazarlıkları bitmiştir" diye konuştu.

Çıray şöyle konuştu:

"İYİ Parti kurulduktan sonra Türkiye siyasi hayatında değişiklikler oldu. Tünelin ucundaki ışık yakılmış oldu. Bugün geldiğimiz yer çok ileri bir nokta. Türkiye siyasetinde önemli bir kırılma noktaları vardır. Bunun birisi İYİ Parti'nin seçime girmesidir. Birisi de sayın genel başkanımızın gayretleriyle, kazanılamaz denilen İstanbul'un kazanılmasıdır. Üçüncüsü de dün gece yaşandı. Türk siyaseti bir kez daha kırıldı. Sayın genel başkanımız yeni bir anlayış ve felsefe ortaya koydu. Parlamenter demokrasi konusundaki kararlılığını ortaya koymuş oldu. 'Ben başbakan adayıyım' dediği andan itibaren parlamenter sistem olacak mı, olmayacak mı pazarlıkları bitmiştir. Kaçınılmaz bir şekilde olacaktır, önemli bir tereddüt ortadan kalkmıştır. İçinden geçtiğimiz süreç kötü. Ucube bir rejim var. Bütün güçler birinin eline verilmiş. Savaş yetkisi dahil hepsi kendisindedir. İtaatkâr, kayıtsız şartsız biat etmiş bir grupla çalışıyor."

"SIĞINMACILARI BARINDIRMAKLA ÖVÜNENLER GENÇLERE YURT BULAMADI"

Üniversite öğrencilerinin yurt sorununa da dikkat çeken Çıray, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gençlerin günlük sorunları var. En baştaki ise yurt sorunu. 7 milyon 943 bin öğrenci var. Türkiye'deki öğrencilerin yurt talebini karşılama oranı ise yüzde 8.7. Yüz öğrenciden 9'una yurt bulabiliyor hükümet. 2002'de bu oran yüzde 10-11 civarında. İYİ Parti iktidarında en önemli konulardan biri olacak. Yurt meselesini devlet görev olarak kabul edeceğiz. Başkasına bırakılamaz bir görevdir. Yurt meselesi Türkiye'nin gündemi şu anda. 6-7 milyon geçici sığınmacıyı barındırmakla övünenler 1 milyon gencimize yurt bulamadılar. 20 senelik iktidarlarına rağmen."