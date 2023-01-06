Akşener'den Erdoğan'a EYT çağrısı

06 Ocak 2023 Cuma, 19:48

Milyonlarca yurttaşın uzun süredir beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için karar verildi. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan, 1999 öncesi işe giren kadınların 20, erkeklerin ise 25 yılını ve primlerini doldurmaları halinde emekli olabileceklerini açıkladı.

BİLİNMEZLİK VAR

Öte yandan Erdoğan, memur ile emekliye yüzde 30 zam yapılacağını duyurdu. Bu zamla en düşük memur emekli aylığı 6 bin 77 liradan 7 bin 901 liraya çıktı.

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken bir yandan da emekli maaşı hesabı yapmaya başladı.

Ocakta emekli olmak isteyen ve Resmi Gazete sürecini bekleyen EYT'lilerin yüzde 30 zamdan yararlanıp yararlanmayacağı ise bilinmiyor.

AKŞENER ÇAĞRI YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Erdoğan'a seslenerek EYT'lilerin Ocakta emekli olarak yüzde 30 zamdan yararlanabilmeye yönelik başlattığı TAG çalışmasındaki çağrılarına destek verdi. Akşener, paylaşımında "Madem bir söz verdiniz; o zaman sözünüz bir an önce gerçek olsun." dedi.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Erdoğan, yıllardır kazanılmış haklarından mahrum bıraktığınız EYT'li kardeşlerimizin çilesi, bir an önce son bulsun. Madem bir söz verdiniz; o zaman sözünüz bir an önce gerçek olsun. #EytOcaktaEmekliOlsun"