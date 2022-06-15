Akşener'den Erdoğan'a 'Turkish Airlines' mesajı: 'Hatadan dönmek iyidir, yanlışta ısrar etmemek de iyidir'

15 Haziran 2022 Çarşamba, 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün uluslararası uçuşlarını ‘Turkish Airlines’ değil, Türkiye Havayolları ismiyle yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan, bugün AKP Grup toplantısında ise şunları söyledi:

“Bu arada dünyada, ülkemizin adını ‘Turkey’den, ‘Türkiye’ye dönüştürme kararımızı başarı ile hayata geçirirken, diğer alanlarda aynı yöntemi takip edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda artık milli havayolumuz da uluslararası uçuşlarını ‘Turkish Airlines’ değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara, herhalde yeter.”

"HATADAN DÖNMEK İYİDİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erdoğan’ın ‘Turkish Airlines’ ile ilgili dün ve bugünkü sözlerinin yer aldığı haberi sosyal medya hesabından, yorum yaparak paylaştı. Akşener’in mesajı şöyle:

“Hatadan dönmek iyidir. Yanlışta ısrar etmemek de iyidir. Haydi Sayın Erdoğan, bu yeni keşfedilmiş feraseti; Berbat ekonomi yönetiminiz ve başımıza bela ettiğin ucube sistemle ilgili olarak atacağın adımlarda da görmek istiyoruz.”