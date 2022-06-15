Akşener'den Erdoğan'a 'Turkish Airlines' mesajı: 'Hatadan dönmek iyidir, yanlışta ısrar etmemek de iyidir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın THY’nin İngilizce ismi olan “Turkish Airlines’ için dün “Türkiye Havayolları” diyeceklerini açıklaması, bugün ise bu ifadeyi “Türk Havayolları” olarak değiştirmesini olumlu buldu. Akşener, “Hatadan dönmek iyidir. Yanlışta ısrar etmemek de iyidir. Haydi Sayın Erdoğan, bu yeni keşfedilmiş feraseti; Berbat ekonomi yönetiminiz ve başımıza bela ettiğin ucube sistemle ilgili olarak atacağın adımlarda da görmek istiyoruz” dedi.

ANKA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 16:57
Akşener'den Erdoğan'a 'Turkish Airlines' mesajı: 'Hatadan dönmek iyidir, yanlışta ısrar etmemek de iyidir'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün uluslararası uçuşlarını ‘Turkish Airlines’ değil, Türkiye Havayolları ismiyle yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan, bugün AKP Grup toplantısında ise şunları söyledi:

“Bu arada dünyada, ülkemizin adını ‘Turkey’den, ‘Türkiye’ye dönüştürme kararımızı başarı ile hayata geçirirken, diğer alanlarda aynı yöntemi takip edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum.  Bu kapsamda artık milli havayolumuz da uluslararası uçuşlarını ‘Turkish Airlines’ değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara, herhalde yeter.”

"HATADAN DÖNMEK İYİDİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erdoğan’ın ‘Turkish Airlines’ ile ilgili dün ve bugünkü sözlerinin yer aldığı haberi sosyal medya hesabından, yorum yaparak paylaştı. Akşener’in mesajı şöyle:

“Hatadan dönmek iyidir. Yanlışta ısrar etmemek de iyidir. Haydi Sayın Erdoğan, bu yeni keşfedilmiş feraseti; Berbat ekonomi yönetiminiz ve başımıza bela ettiğin ucube sistemle ilgili olarak atacağın adımlarda da görmek istiyoruz.”


Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan THY
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