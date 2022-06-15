Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde siyasi partilerin genel başkanlarını ziyarete devam ediyor. Akşener, bugün Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ederek bir süre görüştü.
Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da bugün ziyaret edecek.
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