Akşener'den Hüseyin Baş'a ziyaret: 'İYİ Parti'nin davetinden altılı masanın haberi yokmuş'
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Bizi Millet İttifakı'na alın" çağrısı üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener BTP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirecek. Öte yandan İYİ Parti'nin BTP'yi Millet İttifakı'na davet etme hamlesinden altılı masanın diğer üyelerinin haberdar olmadığı iddia edildi.
Geçen günlerde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, parti olarak Millet İttifakı'na katılmak istediklerini açıklamış ve siyaset kulisleri hareketlenmişti.
Fox TV'de sabah yayımlanan "Çalar Saat" programına katılan Baş'ın "Millet İttifakı'nda olmamak benim tercihim değil. Vatandaşlarımızdan çokça istek aldığımız için söylüyorum. Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" sözlerine İYİ Parti ve CHP'den olumlu yanıt geldi.
AKŞENER'DEN ZİYARET
İki partininde olumlu görüş bildirdiği açıklamalardan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 17.00'de BTP Genel Merkezi'nde Hüseyin Baş'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
"ALTILI MASANIN HABERİ YOKMUŞ"
İttifak cephesindeki hareketlilikten sonra gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Millet İttifakı'na Hüseyin Baş'ı davetinden altılı masanın diğer üyelerinin haberinin olmadığını iddia etti.
CHP'li üst düzey bir yetkili "Hiçbir bilgimiz yoktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Saadet, DEVA ve Gelecek de haberdar edilmediklerini ifade etti.
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