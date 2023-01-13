Akşener'den ilk açıklama

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 19:16

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 19:28

Kalp ritim bozukluğu şikayetiyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan, bugün de taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk açıklamasını yaptı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse merak etmesin, gayet iyiyim" mesajını yazdı.

'Büyük Ev Ablukada' grubunun 'Güneş Yerinde' parçasına gönderme yapan Akşener, "Güneş yerinde, her şey yolunda" diyerek şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. 'Güneş yerinde, her şey yolunda..."