Akşener'den ilk açıklama
Kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. 'Güneş yerinde, her şey yolunda...'" açıklamasında bulundu.
Kalp ritim bozukluğu şikayetiyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan, bugün de taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk açıklamasını yaptı.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse merak etmesin, gayet iyiyim" mesajını yazdı.
'Büyük Ev Ablukada' grubunun 'Güneş Yerinde' parçasına gönderme yapan Akşener, "Güneş yerinde, her şey yolunda" diyerek şunları kaydetti:
"Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. 'Güneş yerinde, her şey yolunda..."
Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim.— Meral Akşener (@meral_aksener) January 13, 2023
Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin.
"Güneş yerinde, her şey yolunda..." ??
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