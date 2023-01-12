Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 21:49

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 21:49

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Kavaklıdere’deki Güven hastanesine kaldırıldı. Bu akşam müşahade altında tutulacağı öğrenilen Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. @meral_aksener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 12, 2023

YARIN TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in yarın taburcu edilmesinin beklendiğini ifade ederek şu mesajı paylaştı:

"Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da Akşener hakkında İYİ Partili yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı. SP’den, “Genel Başkanımız, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede müşahade altında olan İyi Parti Genel Başkanı Sn Meral Akşener’i arayarak, sağlık durumu hakkında İyi Parti yetkililerinden bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti” açıklaması yapıldı.