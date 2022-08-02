Meral Akşener'den 'KPSS' tepkisi: 'Gençlerimize ihanet ettiniz; takipçisi olacağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarına ilişkin, “Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; tekrarını kabul etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.

ANKA
02 Ağustos 2022 Salı, 17:11
Meral Akşener'den 'KPSS' tepkisi: 'Gençlerimize ihanet ettiniz; takipçisi olacağız'
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 KPSS sorularından bazılarının bir yayınevi tarafından daha önce yayınlandığına ilişkin iddiaları, sosyal medya paylaşımında değerlendirdi.

Akşener, şu açıklamayı yaptı:

“Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız.”


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