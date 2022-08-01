İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Akkuyu için 'millileştirme' çağrısı: 'Gerekli adımları atmaya davet ediyorum'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:20

2010 yılında Rusya tarafından kurulan Akkuyu Nükleer Santrali projesinin ana geliştiricisi Akkuyu Nükleer A.Ş., inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar verildiğini belirterek IC İçtaş ile sözleşmesini feshettiğini duyurmuştu.

IC İÇTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin IC İçtaş tarafından yapılan açıklamada ise "Söz konusu fesih girişimindeki esas amacın, projenin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını azaltmak ve taşeron seviyesine indirgemek olduğu açıktır" denildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener ise şunları söyledi:

"RUSYA İLE KURULAN ASİMETRİK İLİŞKİ"

"Teknoloji transferi ve yüksek teknolojili üretim, ülkemizin kalkınması için stratejik öneme sahip. Ancak Akkuyu'da yapılan hukuksuz fesih işlemi, Türk şirketinin tasfiye edilerek ülkemizin nükleer enerji alanındaki gelişimini engellemek anlamına geliyor. Bu kabul edilemez."

MİLLİLEŞTİRMEYE DAVET ETTİ

"Rusya ile kurulan asimetrik ilişki biçimi artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Enerji Bakanlığını, konuyla ilgili millî sorumluluğunun bilinciyle hukuki yetkilerini ivedilikle kullanmaya ve gerekirse santrali millîleştirmek üzere gerekli adımları atmaya davet ediyorum."