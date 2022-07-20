Milyonlarca borçlunun merak ettiği soru: KYK borcunda faiz ne zaman silinecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KYK borçlarına gelen faizlerin silineceğini ve sadece ana paranın ödeneceğini açıklamasının ardından e-Devlet üzerindeki sorun kafa karışıklığı yaratmıştı. KYK borcundaki faizlerin silinmesine ilişkin uygulamanın, karar yasalaşınca hayata geçeceği öğrenildi.
Milyonlarca üniversite mezunu öğrenim süresince aldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerine uygulanan faizin silinmesini talep ediyordu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce, KYK borcunun faizli ödeme tutarını sosyal medya hesabında paylaşan bir gencin paylaşımına yer vererek, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" diye konuşmuştu.
Kılıçdaroğlu’nun çağrısından sekiz gün sonra Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, öğrenim kredisi alan öğrencilerin sadece ana paraya ödeyeceğini belirtti.
E-DEVLET KAFA KARIŞIKLIĞI YARATTI
Kararın ardından sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, faiz eklenen borç miktarının, e-devlet sisteminde ana para olarak görüldüğünü belirttiler ve ekran görüntülerini paylaştılar.
KYK faizlerinin ana para şeklinde kalıp kalmayacağı ise milyonlarca KYK borçlusunda kafa karışıklığı yaratmıştı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, uygulama kısa süre sonra yapılacak olan yasal düzenlemeden sonra başlayacak.
Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.
Yasa yürürlüğe girdiğince rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek.
İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE TALİMAT GÖNDERİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki açıklamasının ardından ana para dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.
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