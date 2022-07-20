Açıklamanın ardından 2 gün geçti... KYK borç sorgulama ekranına hâlâ ulaşılamıyor

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:46

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre hesaplanan KYK borçlarındaki fahiş artışlar, sosyal medyada gündem olmuştu. Muhalefetin de tepkisiyle Türkiye gündemine oturan KYK borçları için milyonlarca genç, faizlerin silinmesini bekliyordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ve toplumsal baskının da etkisi ile KYK kredisi faizlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin alınan rakam üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak" ifadelerini kullandı.

ÖNCE FAİZ ARDINDAN SORGULAMA EKRANI KARMAŞASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK borçlarında düzenlemeye gidildiğini söyledi. Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin alınan rakam üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak" dedi.

Erdoğan'ın dünkü açıklamasının ardından e-Devlet'e girenler büyük bir sürprizle karşılaştı ve fazilerinin ana paralarına eklendiğini ifade ettiler.

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı 'Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerinin faizleri silindi' açıklamasından sonra e-Devlet’teki ilgili sayfaya erişim sorunu yaşanmaya başladı.

SİSTEM AÇIKLAMA YAPILDIĞINDAN BERİ HATA VERİYOR

Karar sonrası e-Devlet’te Öğrenim/ Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama ekranı üzerinden giriş yapmak isteyen yurttaşlar sisteme giriş yapamadı ve “sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısı ile karşılaştılar.

Hatanın sisteme yoğun bir giriş yapılması nedeniyle yaşandığı, yoğunluğun azalması ile birlikte giriş yapılabileceği düşünülse de kabine toplantısının hemen ardından yani 18 Temmuz günü yapılan açıklamadan beri 'KYK borç sorgulama' ekranına ulaşılamıyor.

Sisteme erişmeye çalışan pek çok yurttaş "Yapılan teknik bir çalışma nedeni ile hizmet sunulamamaktadır" bilgilendirmesi ile karşılaşırken birçok kişi bu aşamaya kadar bile gelemediğini ifade ediyor.