Akşener'den 'yerel seçim' çıkışı: 'Oy vermezseniz evime döneceğim, siyasetin s'siyle ilgilenmeyeceğim'

İYİ Parti lideri Meral Akşener seçimde istenilen sonucu alamadıkları takdirde "evine döneceğini, siyasetin s'siyle meşgul olmayacağını" iddia etti.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:23
Akşener'den 'yerel seçim' çıkışı: 'Oy vermezseniz evime döneceğim, siyasetin s'siyle ilgilenmeyeceğim'
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün İstanbul adayı Buğra Kavuncu ve ilçe adaylarıyla birlikte Maltepe, Kartal ve Pendik’te esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyareti sırasında bir gazetecinin, Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı seçiminde kendisine ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için yaptığı çağrıda samimi olmadığı yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım."

'ADAY OLSAYDI KAZANACAKTI'

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mansur Yavaş'ı vatandaş istedi, sevdi, her ikisini de aynı. Dolayısıyla bütün anketlerde herkesten üste çıktılar. Adaylığını önerdik. Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz. Hadi Sayın İmamoğlu partiliydi, öz partiliydi, diyecek bir şeyim yok. Yani partisinin içinde bir yol yürüme imkanı vardı. Hayır diyebilir, onu anlıyorum. Ama Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili değil. 

Nitekim belediyeyi yönetirken de Cumhuriyet Halk Partililerle yönetmedi. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında bir risk almalıydı. Ben olsam alırdım. Bakın ben bugün partim için siyasi hayatımı koydum. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde ne olacak ben adayım demiş olsaydı. Diyor ki 'Ben aday olsaydım kazanırdım.' Evet kazanacaktı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener'in üstüne atmak korkaklığı gizlemektir." 


Meral Akşener haberleri İyi Parti haberleri

İlgili Haberler

Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’

Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’
Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a 'cumhurbaşkanlığı' yanıtı: 'Korkaklığını, partimize operasyon çekerek cesarete dönüştürmeye çalışıyor'

Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a 'cumhurbaşkanlığı' yanıtı: 'Korkaklığını, partimize operasyon çekerek cesarete dönüştürmeye çalışıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!

Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!
Burcu Köksal'dan bir kez daha 'DEM Parti' çıkışı: 'DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim

Burcu Köksal'dan bir kez daha 'DEM Parti' çıkışı: 'DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim
Prens Harry hakkında skandal iddialar! Tehdit edildi: ‘Only Fans’ta yayımlayacağım’

Prens Harry hakkında skandal iddialar! Tehdit edildi: ‘Only Fans’ta yayımlayacağım’
MHP-AKP seçim kavgası mı: Seçime giderken AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu

MHP-AKP seçim kavgası mı: Seçime giderken AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu
TikTok, ABD’de tamamen yasaklanma tehlikesi altında!

TikTok, ABD’de tamamen yasaklanma tehlikesi altında!
‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı

‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi