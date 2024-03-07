Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a 'cumhurbaşkanlığı' yanıtı: 'Korkaklığını, partimize operasyon çekerek cesarete dönüştürmeye çalışıyor'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:57

Güncelleme: 07.03.2024 - 15:57

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş’ın “Adaylığımda samimi olsaydı, altılı masada ismimi gündeme getirebilirdi" sözlerine yanıt verdi.

Yavaş’ın 14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimlerdeki Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecine ilişkin sözlerine ilişkin konuşan Akşener, "Milletin talebini kabul etmeye korktu, o cesareti gösteremedi. O mücadeleyi veremedi. Sonuç o günler geçti” ifadesini kullandı.

"PARTİMİZE OPERASYON ÇEKEREK..."

Akşener, “Partimizin tüm ilçe başkanları istifa etti. Kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti’ye göreymiş, kendisini alkışlıyorum. Adaylığı herkesin önünde teklif ettim ama kendisi millet için o cesareti gösteremedi. Şimdi o korkaklığını, partimize operasyon çekerek cesarete dönüştürmeye çalışıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında Mayıs 2023 seçimleri ve Akşener’e yönelik "Sayın Akşener, benim cumhurbaşkanı adaylığımda samimi olsaydı, ben başka bir partinin üyesiyken, benim hiç haberim yokken bana adaylık çağrısı yapmak yerine aylarca toplanan altılı masada ismimi gündeme getirebilirdi" demişti

Yavaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben kırgın falan değilim. ‘Aday olmadı’ diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus’taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, ‘hadi çık gel aday ol’ demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş ‘Sayın Yavaş’ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya’ demiş. 1 gün önce beni arayıp ‘teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?’ demesi lazımdır. Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, ‘6’lı Masa aday gösterirse aday olurum’. Herkes ‘korkak’ vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen.

Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. ‘Aday ol’ dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara’da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz."