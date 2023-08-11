Devlet Bahçeli'nin 'ittifak' çağrısı gündemdeyken... Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia: 'İYİ Parti içinde bir grup AKP ve MHP ile işbirliğini savunuyor'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:17

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:17

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına gönderdiği açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısını iletti.

"KOMŞU OLALIM"

Bahçeli'nin MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye katılanlara 2019 yılında partiye dönme çağrısı yaptığını hatırlatan Özdemir, "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız, sizlere hürmetlerini sunarak, İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyor" dedi.

Bahçeli'nin mesajı şu şekildeydi:

"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."

AYTUN ÇIRAY'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik çağrısı siyaset gündemine otururken; genel seçimler öncesinde partisinden istifa eden 27'inci dönem İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Vekilleri, İYİ Partili seçmeni tanımıyor" diyen Çıray, "İYİ Parti içinde bir grup, yerel seçimlerde AKP ve MHP ile işbirliğini savunuyor. Diğer bir grup da '2018’de 15 milletvekili almayıp savaşmalıydık' diyen Parti Başkanı gibi düşünüyor. 'İşte önümüze fırsat geldi, rüştümüzü şimdi ispat edemezsek ne zaman edeceğiz?' diyorlar" iddiasında bulundu.

"Siz gelin Parti Başkanı'nı dinleyin" diyerek Akşener'i işaret eden Çıray'ın paylaşımı şu şekilde:

VEKİLLERİ, İYİ PARTİLİ SEÇMENİ TANIMIYORLAR

İYİ Parti içinde bir grup..

Yerel seçimlerde AKP ve MHP ile işbirliğini savunuyor.

Diğer bir grup da..

“2018’de 15 milletvekili almayıp savaşmalıydık” diyen Parti Başkanı gibi düşünüyor..

“İşte önümüze fırsat geldi, rüştümüzü şimdi ispat edemezsek ne zaman edeceğiz?” diyorlar.

***

Cumhur İttifakı ile “aleni” işbirliğini savunanlar ise daha çok “tepeden inenler.”

Bunlar

İYİ Parti

teşkilâtlarını ve seçmenini tanımıyorlar.

Onlara tavsiyem..

Bana göre hakkı ödenemeyecek..

Sevgi ve saygı duyduğum..

Yuvalarını terk ederek..

Atatürk’ün ve demokratik rejimin mücadelesini vermek için gelen İYİ Partililerin sabrını daha fazla zorlamasınlar.

***

Ayrıca..

İYİ Parti’li iş insanlarının dikkatlerini Metropoll’ün son anketine çekerim.

Ankete katılan seçmenler, "Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusuna..

Yüzde 92 gibi ezici bir çoğunlukla “Evet,” cevabını vermişler.

Seçmenin yüzde 73'ü de Atatürk'ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyormuş.

Sürpriz mi? Değil.

Ancak “Yaşasın Türk milleti!” dedirtecek sonuçlar bunlar.

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“En çok beğenilen tarihsel kişilik kim?” sorusunun partilere göre dağılımı da ilgi çekici.

Soruya “Atatürk” diye cevap veren HDP’liler(%51,2) önyargıları yıkmışlar..

Ve MHP’ye (%31,8) fark atmışlar.

İlk sırayı % 82,3 ile CHP alırken…

Onu, % 80,1 ile kafa kafaya İYİ Parti takip ediyor.

Yani kardeşim..

Yerel seçimlere giderken Parti Başkanınız, “Düşün peşime Cumhur İttifakı’nın yanına gidiyoruz” dese..

Seçmeninizin % 80’i size “güle güle” der.

Yok eğer, bütün bu söylemlerinizin nedeni işbirliği için pazarlık gücünüzü arttırmaksa..

Zaten ağır yara almış olan güvenilirliğinizi iyice kaybediyorsunuz..

Yıpranmakla kalmayıp, CHP’yi de yıpratıyorsunuz.

Onun için gelin siz Parti Başkanı’nı dinleyin.