'Akşener'in fotoğraflarını kaldıralım' önerisi getirmişti: Müsavat Dervişoğlu'ndan Rıdvan Uz kararı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti tüzüğünün kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u tedbirli olarak müşterek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 19:50
'Akşener'in fotoğraflarını kaldıralım' önerisi getirmişti: Müsavat Dervişoğlu'ndan Rıdvan Uz kararı!
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’u tedbirli olarak müşterek disiplin kuruluna sevk etti. Rıdvan Uz, “Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım" önerisi getirmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Olgun'un yaptığı paylaşımda eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de etiketlemesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, “Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım’ önerisi getirmişti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partiye gönderdiği yazıyla genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istemişti.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer vermişti:

"12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."


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