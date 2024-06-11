Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: 'Hiç kimse yeise kapılmasın...'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 22:38

Güncelleme: 11.06.2024 - 22:52

İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin suskunluğunu bozdu.

Kendisi hakkında ortaya atılan "Bir iş insanının Yargıtay’daki davasını çözmek için gitti" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Akşener, yaptığı 2 sayfalık açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerekçesine yer vermedi ancak "iş insanının Yargıtay'daki dosyası için görüşüldü" iddiasına tepki gösterdi.

“OFİS AÇMADIM”

Akşener, o iddia için "Sadece şahsımı değil aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve sayın Cumhurbaşkanını zan altında bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çalışma ofisi açtığı iddialarını da yalanlayan Akşener, açıklamasında "Türkiye’nin herhangi bir yerinde herhangi bir amaçla ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim" ifadelerine yer verdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN 'AKŞENER' AÇIKLAMASI

Akşener'in bu paylaşımı sonrası, özellikle yarınki grup toplantısında yapacağı açıklamalar merak konusu olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan bir çıkış geldi.

Meral Akşener'in paylaşımını alıntılayan Dervişoğlu, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da" ifadelerini kullandı.