İYİ Parti’de kriz: Akşener’in fotoğrafları kaldırılacak mı?

İYİ Parti’nin kapalı grup toplantısında fotoğraflarının kaldırılması önerisi üzerine Akşener genel merkeze bir yazı yollayarak kaldırılmasını istedi. Ancak, Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, söz konusu talimat uygulanmayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:15
İYİ Parti’de kriz: Akşener’in fotoğrafları kaldırılacak mı?
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Sözcü’den Aytunç Erkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti’nin kapalı grup toplantısında bir ‘fotoğraf’ krizi çıktığını ifade etti. 

Buna göre Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un ‘Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım’ önerisi üzerine partinin eski genel başkanı Meral Akşener, parti genel merkezine yazı yolladı ve ‘İl ve ilçelerden fotoğraflarımı kaldırın’ dedi.

Erkin’in paylaşımı şu şekilde: 

“İYİ Parti kapalı grup toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ‘Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım’ dedi. Bunun üzerine Meral Akşener parti genel merkezine yazı yolladı ve ‘İl ve ilçelerden fotoğraflarımı kaldırın’ dedi.”

Öte yandan Cumhuriyet’in İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, söz konusu talimatın uygulanmayacağı bildirildi. 


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