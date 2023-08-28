Akşener'in konuşması yandaş yazarı heyecanlandırdı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:40

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun zamandır beklenen 26 Ağustos’ta yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı’na sert eleştirilerde bulundu.

Akşener’in söz konusu konuşması ise iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın yazarı Bülent Orakoğlu’nun dikkatini çekti. Bugün yayımlanan ‘Akşener’in muhalefeti suçlarken Bahçeli hakkında hiç yorum yapmaması Cumhur İttifakı’na yeşil ışık mı?’ başlıklı yazısında Orakoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Akşener’in konuşması tümden değerlendirildiğinde özellikle muhafazakar bir dil kullanılmıştı. Bu durum bazı uzmanlarca ‘Akşener’in Cumhur İttifakı içinde yer almayı düşündüğü’ şeklinde değerlendirildi. Akşener’in “AK Parti’yi ekonomi üzerinden, Kılıçdaroğlu’nu ise koltuğundan başka bir şey düşünmeyen” parti gibi sert sözlerle suçlaması İmamoğlu’nu ve Yavaş’ı korkak ve yüreksiz olarak topa tutması, buna karşılık MHP ve lideri Bahçeli hakkında hiçbir yorum yapmaması en azından Cumhur ittifakı ile ittifak ve iş birliği yapabileceğinin açık işaretlerini mi veriyordu?”