Akşener'in konuşması yandaş yazarı heyecanlandırdı

Genel seçimlerde Millet İttifakı’nın ortaklarından İYİ Parti’nin Genel Başkanı Akşener’in, ortak olduğu ittifaka yönelik sert eleştirilerde bulunması yandaş yazar Orakoğlu’nu heyecanlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:40
Akşener'in konuşması yandaş yazarı heyecanlandırdı
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun zamandır beklenen 26 Ağustos’ta yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı’na sert eleştirilerde bulundu. 

Akşener’in söz konusu konuşması ise iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın yazarı Bülent Orakoğlu’nun dikkatini çekti. Bugün yayımlanan ‘Akşener’in muhalefeti suçlarken Bahçeli hakkında hiç yorum yapmaması Cumhur İttifakı’na yeşil ışık mı?’ başlıklı yazısında Orakoğlu şu ifadeleri kullandı: 

“Akşener’in konuşması tümden değerlendirildiğinde özellikle muhafazakar bir dil kullanılmıştı. Bu durum bazı uzmanlarca ‘Akşener’in Cumhur İttifakı içinde yer almayı düşündüğü’ şeklinde değerlendirildi. Akşener’in “AK Parti’yi ekonomi üzerinden, Kılıçdaroğlu’nu ise koltuğundan başka bir şey düşünmeyen” parti gibi sert sözlerle suçlaması İmamoğlu’nu ve Yavaş’ı korkak ve yüreksiz olarak topa tutması, buna karşılık MHP ve lideri Bahçeli hakkında hiçbir yorum yapmaması en azından Cumhur ittifakı ile ittifak ve iş birliği yapabileceğinin açık işaretlerini mi veriyordu?”


Player Alanı
Bülent Orakoğlu Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı

İlgili Haberler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Meral Akşener'in eleştirilerine yanıt yok: Nezaketsiz davranmam

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Meral Akşener'in eleştirilerine yanıt yok: Nezaketsiz davranmam
Meral Akşener'in sert çıkışı sonrası 'İstanbul seçimleri ne olacak?' tartışması: Ekrem İmamoğlu yeterince cesur

Meral Akşener'in sert çıkışı sonrası 'İstanbul seçimleri ne olacak?' tartışması: Ekrem İmamoğlu yeterince cesur
Son Dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener yol haritasını açıkladı: 'İşbirliği yapmayacağız!'

Son Dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener yol haritasını açıkladı: 'İşbirliği yapmayacağız!'

En Çok Okunan Haberler