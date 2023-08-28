Meral Akşener'in sert çıkışı sonrası 'İstanbul seçimleri ne olacak?' tartışması: Ekrem İmamoğlu yeterince cesur

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isim vermeden “yürekli olabilseler” diye eleştirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın kaynaklar, “Bir başbakan ve cumhurbaşkanını yendi. Yüzde 5-6 tanınırlıkla aday oldu. Buna başka kim cesaret etti?” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00
Meral Akşener'in sert çıkışı sonrası 'İstanbul seçimleri ne olacak?' tartışması: Ekrem İmamoğlu yeterince cesur
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden eleştirdi. Akşener, adaylık önerdiği isimler olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu için “Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilse” dedi.

Akşener’in açıklamasını değerlendiren İmamoğlu’na yakın isimler, sert sözleri “Siyaset maalesef artık böyle bir hal aldı. Bunlar öfkeyle söylenen sözler. İleride ne olacağını zaman gösterecektir” dedi. İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanmadaki kararlığının her zaman olduğunu söyleyen kaynaklar, “Partiler ‘İttifak yok’ dese bile millet ittifak yapar. İstanbul tarihinin en çok iş yapılan dönemlerinden birini yaşıyoruz. Vatandaş Ekrem Başkan’dan razı” ifadelerini kullandı. 

‘İLÇELER İÇİN DE ÇALIŞACAK’

İstanbul’da her partinin kendi adayını çıkardığı bir senaryoda da İmamoğlu’nun kazanacağını söyleyen isimler, “Ekrem Başkan İstanbul’da güzel işler yaptı. Partiler ittifak yaptığında her zaman hesaplar tutmuyor. Ama millet karar verdi mi önünde kimse duramaz. Genel başkanlar konuşabilir ama kararı millet verir” yorumunu yaptı. İmamoğlu’nun hedefinin sadece büyükşehiri değil, ilçeleri de kazanmak olduğunu söyleyen kaynaklar, “Bunun için de ne olursa olsun çalışacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

İmamoğlu’nun 2019’da aday gösterildiğinde tanınır bir isim olmadığını söyleyen kaynaklar, “Buna rağmen bir başbakanı ve cumhurbaşkanını yendi. Yüzde 5-6 tanınırlıkla İstanbul’a aday olacak kadar cesur bir isimdi. Erdoğan’a karşı iki kere seçim kazandı. Buna başka kim cesaret etti?” dedi. 


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