Aksoy Araştırma'dan seçime günler kala çok konuşulacak anket... Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında dikkat çeken fark
Seçmen tercihlerine ilişkin yapılan anketler seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermeye devam ediyor. Son olarak Aksoy Araştırma seçime 13 gün kala yeni bir anket paylaştı. Buna göre AKP ve CHP’nin oylarında artış var.
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sayılı gün kaldı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işleme devam ederken; bu süreçte cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin oy oranlarını gösteren anketler de yakından takip ediliyor.
Son olarak Aksoy Araştırma Şirketi, 26-28 Nisan tarihleri arasında yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre AKP ve CHP’nin oylarında artış görüldü.
İKİ PARTİDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Oyların artışının nedeni olarak "İttifaklar içindeki partilerden iki partiye oy kayması ana nedeni oluşturmaktadır" denildi.
Şirketimizin Türkiye Monitörü Nisan Ayı Araştırması’na göre AK Parti ve CHP’nin oylarında artış var.— Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) May 1, 2023
Oyların artışında ittifaklar içindeki partilerden iki partiye oy kayması ana nedeni oluşturmaktadır. pic.twitter.com/ln4iDUqYKz
ERDOĞAN'IN OYUNDA YÜZDE 3,5 ARTIŞ
Aynı ankete göre ilk turu Kemal Kılıçdaroğlu önde götürürken; Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunda ise yüzde 3,5 artış görülüyor.
İlk tur için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önde olmakla birlikte Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunda %3,5 artış görülmektedir. pic.twitter.com/02qQ2Ey8js— Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) May 1, 2023
"ŞU ANA KADARKİ EN DÜŞÜK FARK"
Seçimin ikinci tura kalması halinde Kemal Kılıçdaroğlu yarışı yüzde 8,4 fark ile önde tamamlıyor.
Şirkete göre bu fark, adaylıkların resmileşmesinin ardından yapılan ölçümlerde bulunan en düşük fark.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Binali Bey’in bulanık işleri
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- En çirkin yalan...
- ‘Casuslar’ Ankara’da ODTÜ ve Hacettepe’de faaliyette(!)
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu
- Bir garip erişim engeli kararı