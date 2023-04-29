Konda anketinde çok çarpıcı bulgular... Kıran kırana!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 13:16

Güncelleme: 29.04.2023 - 14:42

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde son düzlüğe girilirken, anket sonuçları da açıklanmaya devam ediyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde Konda Araştırma'nın nisan ayındaki yapılan iki seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Alçı, "Sandık yaklaşırken rüzgar hangi partiden ve hangi adaydan yana esiyor?" başlıklı yazısında, Konda Araştırma'nın nisan ayında 1-2 Nisan ile 15-16 Nisan’da iki ayrı araştırma yaptığını aktardı.

"RÜZGÂR AK PARTİ'YE VE KILIÇDAROĞLU TARAFINA ESİYOR"

Konda’nın bu araştırmalar doğrultusunda 202 sayfalık rapor hazırladığına ve söz konusu verilerin, bu iki araştırmanın sentezi olarak aktarıldığına dikkat çeken Alçı, şunları kaydetti:

"202 sayfalık bu bilimsel raporu dikkatle okuduğumda şunu gördüm: Oy artış eğilimi bakımından iki ayrı tablo var. Parti olarak AK Parti ve genel olarak Cumhur İttifakı yükselirken başkan adayı olarak özellikle ikinci tur bağlamında Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyları artıyor. Parti olarak rüzgar AK Parti tarafına, kişi olarak ikinci turda rüzgar Kılıçdaroğlu tarafına esiyor. 20 senelik birikimle büyümüş Erdoğan-karşıtlığı cereyanı Kılıçdaroğlu’nun yelkenlerini dolduruyor. Bu iki çelişkili trend ve rüzgar arasında 28 Mayıs 2023 saat 24’e kadar bu heyecanlı yarış, bu kıran kırana rekabet sürecek gibi gözüküyor."

PARTİLERİN OY ORANLARI

Alçı'nın köşesinde paylaştığı anket veriler kapsamında, 15-16 Nisan verilerine göre kararsızlar dağıtılınca partilerin oy oranları şu şekilde:

AKP - Yüzde 36,2

MHP - Yüzde 7,4

CHP - Yüzde 24

İYİ Parti - Yüzde 13,7

HDP/Yeşil Sol - Yüzde 10,3

Diğer - Yüzde 8,5.

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI

Kararsızlar dağıtıldığında ittifakların oy oranları da, şöyle:

Cumhur İttifakı yüzde 45, Millet İttifakı yüzde 38, Emek ve Özgürlük İttifakı da yüzde 12.

Kararsızlar dağıtılmadan oy oranları ise;

Cumhur İttifakı - Yüzde 38

Millet İttifakı - Yüzde 32

Emek ve Özgürlük İttifakı - Yüzde 10

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY ORANLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ilk tur sonuçları, kararsızlar dağıtılmadan;

Kemal Kılıçdaroğlu- Yüzde 39

Tayyip Erdoğan - Yüzde 39

Muharrem İnce - Yüzde 7

Sinan Oğan - Yüzde 2

Kararsızlar - Yüzde 10

Oy kullanmayacaklar - Yüzde 3

Nagehan Alçı, ilk turda kararsızların dağıtılması durumunda Erdoğan’ın oy oranının yüzde 43, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 42 olduğunu ifade etti.

İKİNCİ TUR OY ORANLARI

Alçı, “İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna ise iki anket çalışmasında da aynı cevapların verildiğini belirterek, şu sonuçları paylaştı:

"Kemal Kılıçdaroğlu 51, Recep Tayyip Erdoğan 49…"

SEÇMENLERİN TAVRI

"Cumhur İttifakı seçmeni daha özgüvenli" diyen Nagehan Alçı, “Bugün bir seçim yapılsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu sizce kaç oy alır” sorusuna verilen yanıtları şöyle aktardı:

"Erdoğan için 46.1, Kılıçdaroğlu için 39.7."

"CUMHUR İTTİFAKI TEK LİSTE İLE GİTSEYDİ..."

Nagehan Alçı, Cumhur İttifakı'nın seçime tek liste ile girmesi ile ilgili ise, şu değerlendirmede bulundu:

"Team Araştırma’ya göre eğer Cumhur İttifakı tek liste ile ya da özenli bir fermuar çalışmasıyla seçime girseydi bırakın yüzde 45’i yüzde 41 ile bile TBMM çoğunluğunu ele geçirecekti. Yüzde 45 ile 335-340 gibi net çoğunluk alacaktı. Şimdi ayrı ayrı girince yüzde 45 ile bile en fazla 303-304 milletvekili kazanma ihtimalleri var. Belki o bile yok. 300’ün altında da kalabilirler.

Muhalefet cephesinde nasıl ki Türkiye İşçi Partisi tek başına seçime girip Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’a çok faydalı bir iş yaptıysa iktidar cephesi de bu şekilde ayrı ayrı girerek Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na çok faydalı bir iş yaptı."