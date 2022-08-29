Alaattin Çakıcı MHP Genel Merkezi'nde: Bahçeli ile baş başa görüşme

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:56

Organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve Nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Ankara'da MHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüştü.

Çakıcı’nın yakın dostu olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, görüşmeye dair Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta genel merkez binası önündeki Çakıcı'ya Bahçeli'nin danışmanlarından Eyüp Yıldız'ın da eşlik ettiği görülüyor.

Gündüz saatlerinde yapılan görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtiliyor. Bahçeli'yle baş başa yapıldığı aktarılan ve Çakıcı'nın "nezaket" ziyareti diye nitelenen görüşmenin içeriğinin ise MHP liderinin kurmayları tarafından dahi bilinmediği ifade ediliyor.

Çakmaktaş'tan bir süre sonra Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyaretin fotoğrafı "Sayın genel başkanımı genel merkezimizde ziyaret ettim" ifadeleriyle paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

2020 yılında, MHP'nin girişimleriyle yapılan yasal düzenleme sonucu tahliye edilen Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan tehdit ve hakaret dolu açıklama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik skandal ifadelerinin ardından hakkında CHP liderinin suç duyurusunda bulunduğu Çakıcı, el yazısıyla kaleme aldığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırıp "Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli de Kılıçdaroğlu'na hitaben yaptığı açıklamada, Çakıcı'ya "Alaattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" diyerek sahip çıkmıştı.